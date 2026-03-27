Porodica sa detetom satima bila zaglavljena u snegu: Drama kod Plitvica

Vatrogasci JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera izveli su pravi podvig i uspešno spasili porodicu sa malim detetom koja je kombijem zapela u snegu.

Kako su vatrogasci opisali na Facebooku, nakon prijave u 13:08 da je porodica zaglavljena u šumi na području Krbavice, na intervenciju je odmah upućena dežurna smena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pick-up vozila, prenosi Jutarnji.

"Zbog visokog snega, na mestima preko 80 cm, vatrogasci su se dva kilometra peške probijali kroz šumski put do zapuštenog vozila, gde su stigli u 14:26. U međuvremenu su pokrenuti strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice, koji su se uspeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli porodicu na sigurno. Porodica je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno u 15:30", napisali su vatrogasci.

Autor: Marija Radić