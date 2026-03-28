SEO U KAFIĆ, POPIO BISTRU TEČNOST I ZAVRŠIO U KLINIČKOM CENTRU! Zapanjujući slučaj, ima teške povrede - KONOBARICA NESTALA

Jedan čovek (55) otrovao se juče ujutru u ugostiteljskom objektu u Velikoj Gorici, u Hrvatskoj, nakon što je popio bistru prozirnu tečnost.

Prema do sada utvrđenom, moguće je da se radi o sredstvu za čišćenje, koje je najverovatnije u prostoru oko šanka ili na šanku ostavila 29-godišnja zaposlena ugostiteljskog objekta.

Povređenom muškarcu je pružena medicinska pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, gde je utvrđeno da je teško povređen, dok se za osumnjičenom, koja je trenutno nedostupna policijskim službenicima, intenzivno traga.

Na licu mesta je izvršen uviđaj, a u toku je i krivična istraga zbog moguće sumnje da je izvršeno krivično delo "Teška krivična dela protiv javne sigurnosti" u vezi sa krivičnim delom "Ugrožavanje života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom".

Autor: D.Bošković