DEČAK POGINUO KOD KOTORA: Stradao u stravičnom sudaru automobila i kamiona, troje povređenih prevezeni u bolnicu

Izvor: Pink.rs/Vijesti

Petnaestogodišnji B.A. stradao je, a tri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu Kamenari - Kotor u mestu Verige, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije Crne Gore.

Iz te insittucije rečeno je da su u saobraćajanoj nesreći učestvovali "reno" tivatskih tablica i treretnjak.

"Saobraćajna nezgoda prijavljena je u 11.36 časova. Troje povređenih transportovano je u kotorsku bolnicu", rečeno je "Vijestima".

Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično, uviđaj je u toku.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Region

SRBIN POGINUO U CRNOJ GORI! Teška nesreća kod Kotora: Zaječarac stradao na motociklu

Hronika

TROJE POVREĐENIH NAKON ŽESTOKOG SUDARA: Detalji teške saobraćajke na Ibarskoj magistrali, svi prevezeni u bolnicu u Kraljevu

Region

TEŠKA NESREĆA U NA PUTU BAR - ULCINJ: U sudaru kamiona i automobila poginuo muškarac (43)

Region

MILOJKO SPAJIĆ NIJE BIO U UDARENOM VOZILU: Detalji nesreće sa automobilom iz pratnje premijera Crne Gore

Hronika

NOVI DETALJI UŽASA KOD KRALJEVA! Povređeni u sudaru autobusa i kamiona prebačeni u kraljevačku bolnicu

Beograd

Noć u Beogradu: Troje lakše povređenih u saobraćajnoj nezgodi