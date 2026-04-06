TOP IZNENADA OPALIO I RASKOMADAO ČOVEKA: Tragedija u Hrvatskoj - Prizor je potresan

Na Uskršnji ponedeljak posle podne u Dvoru Veliki Tabor, na području Opštine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tokom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa.

Prema informacijama koje su čitaoci potvrdili za Zagorje.com, prizori na mestu događaja bili su izuzetno potresni.

Svedoci navode kako top u više navrata nije reagovao, odnosno nije opalio. Nakon toga je ipak ispaljen, ali je prilikom narednog punjenja došlo do iznenadne detonacije.

U tom trenutku, kako tvrde očevici, došlo je do fatalne nesreće u kojoj je stradao muškarac koji je rukovao topom, prenosi Večernji list.

"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čoveka", rekao je jedan od svedoka za Zagorje.com.

