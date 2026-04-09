'VANREDNE VESTI TELEVIZIJE ALFA' Selma potvrdila da je Mitrović novi vlasnik i najavila kada počinju sa radom! Oglasio se Željko: Dino, no bad feelings, this is just a rock’n’roll! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, obradovao je večeras svoje pratioce na društvenim mrežama, posebno državljane Bosne i Hercegovine, kojima je omogućio da uživaju u svojim omiljenim TV formatima.

Mitrović je istakao da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

Večeras je na svom Instagram nalogu objavio video snimak u kojem je obelodanjeno kada ova televizija počinje sa radom:

Ja se zovem Selma, a ovo su vanredne vesti televizije Alfa. Televizija Alfa je dobila novog vlasnika, a to je Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Grupe. Televizija Alfa sa radom počinje u ponedeljak, a do tada ćete uživati u najvećim ostvarenjima domaće i svetske kinematografije, istakla je Selma.

Mitrović je istakao i da veruje da će sve njegove televizije u BiH biti u top 5.

Kupio sam tv Alfu u Sarajevu, za nekoliko dana kupijemo još jednu! Gledaoci u Bosni i Hercegovini zaslužuju i programe koji nisu samo Pink, čvrsto verujem da će sve tri televizije biti o top 5 po gledanosti u BiH! P.S.mi smo kao hidra, kad nam Dino Konaković iseče glavu, nama narastu 3! Dino, no bad feelings, this is just a rock’n’roll!

Podsetimo, nakon što je saradnja Pinka sa BH Telekomom prekinuta posle 13 godina, Željko Mitrović je reagovao munjevito. Umesto povlačenja, usledila je još jača ofanziva na tržište Bosne i Hercegovine.

Autor: A.A.