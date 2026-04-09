'VANREDNE VESTI TELEVIZIJE ALFA' Selma potvrdila da je Mitrović novi vlasnik i najavila kada počinju sa radom! Oglasio se Željko: Dino, no bad feelings, this is just a rock’n’roll! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, obradovao je večeras svoje pratioce na društvenim mrežama, posebno državljane Bosne i Hercegovine, kojima je omogućio da uživaju u svojim omiljenim TV formatima.

Mitrović je istakao da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

Večeras je na svom Instagram nalogu objavio video snimak u kojem je obelodanjeno kada ova televizija počinje sa radom:

Ja se zovem Selma, a ovo su vanredne vesti televizije Alfa. Televizija Alfa je dobila novog vlasnika, a to je Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Grupe. Televizija Alfa sa radom počinje u ponedeljak, a do tada ćete uživati u najvećim ostvarenjima domaće i svetske kinematografije, istakla je Selma.

Mitrović je istakao i da veruje da će sve njegove televizije u BiH biti u top 5.

Kupio sam tv Alfu u Sarajevu, za nekoliko dana kupijemo još jednu! Gledaoci u Bosni i Hercegovini zaslužuju i programe koji nisu samo Pink, čvrsto verujem da će sve tri televizije biti o top 5 po gledanosti u BiH! P.S.mi smo kao hidra, kad nam Dino Konaković iseče glavu, nama narastu 3! Dino, no bad feelings, this is just a rock’n’roll!

Podsetimo, nakon što je saradnja Pinka sa BH Telekomom prekinuta posle 13 godina, Željko Mitrović je reagovao munjevito. Umesto povlačenja, usledila je još jača ofanziva na tržište Bosne i Hercegovine.

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ PEVA NA TEČNOM FRANCUSKOM! Oglasio se sa ulica Pariza i oduševio pratioce! (VIDEO)

Društvo

'SA MAGIJOM SE MORAŠ RODITI' Željko Mitrović se oglasio sa probe predstave 'Lu' snimcima koji su sve zaintrigirali!(VIDEO)

Showbiz

ŽELJKO MITROVIĆ SAOPŠTIO LEPE VESTI! Vlasnik Pink Media Grupe ponovo postao deda - dobio unuka Vukana (VIDEO)

Društvo

'Ljudi naprosto vole da vode besmislene bitke' Željko Mitrović novom objavom izazvao LAVINU KOMENTARA (VIDEO)

Domaći

Željko Mitrović fotkom iz Odeona zapalio mreže: Glumačka ekipa vredno radi, a tu je i Mirka Vasiljević!

TV

'PONEKAD SU PORAZI VAŽNIJI OD POBEDA' Željko Mitrović poslao jaku poruku: Divim se svojoj čivavi Lusi, jače i snažnije laje na rotvajlere i doge nego