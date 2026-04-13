'U BIH SE OSEĆAM KAO MIK DŽEGER!' Željko Mitrović oduševljen rezultatima gledanosti: TV Pink i dalje u TOP 3, TV Alfa bez predstavljanja konačne programske šeme već zauzela VISOKO 5. MESTO! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović istakao je da televizija ''Alfa'' koja je već nekoliko dana u vlasništvu Pink Media Group, već ostvaruje sjajne rezultate u BiH, dodajući da će gledaoce, u narednih 30 dana očekivati postepeno ulistavanje programske šeme.

Podsetimo, nakon što je saradnja Pinka sa BH Telekomom prekinuta posle 13 godina, Željko Mitrović je reagovao munjevito. Umesto povlačenja, usledila je još jača ofanziva na tržište Bosne i Hercegovine.

Naime, Mitrović je pre par dana, ekskluzivno potvrdio da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

"TV Pink i dalje u prve tri pozicije, Alfa već zauzela visoku 5. poziciju"

- Rekao bih da smo počeli sa eksperimentalnim programom, pre 4 dana. Impresivno je, merimo na teritoriji cele BiH rezultate... Ovo je interesantno, Pink je uvek u prve 3 pozicije, bez obzira na to što se desilo... Što znači da veliki broj građana nalazi akternativu da gleda TV Pink. Što se tiče televizije Alfa, ona se nalazi u prvih pet televizija. Mi zapravo sa pravim programom nismo krenuli. Ovo je bilo ulistavanje, sutra krećemo sa prvom fazom, biće ih 4. Pre svega će biti zabavno-muzički program, biće iznenađenja sa serijama, filmovima, posebno serijama, jer te serije gledaoci BiH nisu do sada gledali. Imaćemo informativne vesti, videćemo da li će biti na svakih sat ili pola sata... - rekao je Mitrović.

- Ovo je zrelije od svih dosadašnjih projekata. Sutra od osam sati ulistavamo prvu fazu, pa onda svakog ponedeljka novu. Dakle, za 30 dana će biti prvi program biti konačno implementiran - dodao je Mitrović, pa otkrio kako je dočekan u Sarajevu.

"Dočekan sam kao Mik Džeger, Sarajevo ima veliko srce"

Kako kaže, mlađi ljudi iz Sarajeva su mu poželeli fantastičnu dobrodošlicu, posebno u klubovima. Kroz smeh, Mitrović ističe da se osetio kao da je u jedan od izlazaka došao lično Mik Džeger.

- Veliko srce Sarajeva! Hvala još jednom na toploj dobrodošlici - naveo je Mitrović.

"Elita ostaje vezana za brend Pink"

Što se tiče Elite, Mitrović kaže da televizija Alfa ima drugačiji koncept, međutim, kako dodaje, on se nada da će ovaj koncept biti takođe visokopozicioniran.

- Elita i svi Elita kanali ostaju kod operatora koji imaju sve naše kanale, to je oko 75 odsto operatora u BiH. I Naš Apollon projekat, dakle tu možete da gledate. Najlakše je na telefonu skinuti aplikaciju pa onda ukucati lozinku na lap topu, TV-u... Elita dakle, ostaje vezana za brend Pink - zaključio je direktor Pink Media Group.

Autor: D.Bošković