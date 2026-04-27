Mladić (25) automobilom sleteo u Vrbas, spasioci zatresli potresan prizor: Nije mu bilo spasa

Izvor: Tanjug, Foto: RINA

Telo 25-godišnjeg muškarca pronađeno je jutros u automobilu koji je sleteo u kanjon Vrbasa na području mesta Dabrac na putu Banjaluka - Mrkonjić Grad.

Kako saznaje ATV, radi se o mladiću čiji je nestanak preko vikenda prijavljen policiji. U prijavi je navedeno da se mladić u subotu odvezao automobilom. Od tada ga niko nije vidio, dok mu je mobilni telefon bio nedostupan.

”Pokrenuta je potraga i na lokalitetu vidikovca Dabrac, koji se nalazi na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad. Policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Žandarmerije uočili su tragove ulja, koji su ukazivali da je vozilo sletelo u kanjon Vrbasa”, navodi neimenovani izvor ATV-a.

Vozilo je locirano sinoć, a jutros je u njemu otkriveno telo 25-godišnjaka.

Autor: S.M.

