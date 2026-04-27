Familija je čula lupanje i glasove, a onda je doneta odluka da se OTKOPA GROB: Detalji bizarnog slučaja još nisu poznati!

Žitelji sela Bijacovce u Slovačkoj doživeli su neobično iskustvo, u nedelju popodne

U centru zagonetne drame našao se 60-godišnji muškarac, koji je nedavno sahranjen na lokalnom groblju, a njegova porodica je pretrpela najveći šok.

Stigli policajci i vatrogasci

Familija pokojnika je posetila groblje tokom vikenda, a onda su, kako tvrde, čuli neobično “lupanje” koje je dopiralo “pravo iz groba”.

Oni ističu da je lupanje postajalo "intenzivnije”, kao i da su čuli "glasove" kada bi se neko “obratio preminulom”, prenosi Plus JEDEN DEŇ.

Porodica je kontaktirala nadležne službe, a na lice mesta su stigli policajci i vatrogasci. Lokalni mediji prenose da su u početku bili skeptični, ali su kasnije, navodno, i sami čuli neobično “lupanje”.

Telo preneto na odbukciju

Bizarna priča se pročula po selu, pa se narod okupio da proveri šta se dešava. Mediji su preneli da je 60-godišnji muškarac proglašen mrtvim u bolnici, nakon teške operacije, što je stvorilo dodatnu konfuziju.

U prisustvu nadležnih grob je otvoren, a u kovčegu je zatečeno poplavelo telo pokojnika. Policijski tehničar je napisao izveštaj, dok je telo preneto na obdukciju.

Pošto istraga bude okončana - sa zaključkom šta se zapravo dogodilo - porodica će morati iznova da sahrani muškarca.

Autor: S.M.