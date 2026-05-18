ŠOK DETALJI NAKON HAPŠENJA UBICE DOSTAVLJAČA HRANE (19): Aleksić se krio u žbunju u blizini mesta ubistva?

Izvor: Informer, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Kristijan Aleksić (50), koji se sumnjiči da je u subotu uveče u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića Luku M. na terasi porodične kuće, uhapšen je tokom noći. Kako navode hrvatski mediji, Aleksić se skrivao u žbunju kod lokalne pečenjare.

Kristijan Aleksić se sumnjiči da je upucao Luku M., koji mu je doneo hranu, 16. maja, nakon čega je pobegao.

Hrvatska policija se odmah dala u opsežnu potragu, a Aleksić je tokom noći pronađen i uhapšen.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, koje je u toku", naveli su u PU šibensko-kninskoj.

Kako nezvanično saznaje Slobodna Dalmacija, uhvaćen je stotinak metara od mesta zločina, u žbunju pokraj lokalne pečenjare.

Aleksić je već odranije poznat policiji – osuđen je za ubistvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa, koje je počinio 27. maja 1994. godine, a početkom 2000-ih nepravosnažno je osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubistva.

Autor: D.Bošković

