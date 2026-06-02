Robijaš silovao drugog zatvorenika: Horor u zatvoru u Podgorici

- Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad podneli su danas državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv V.B. (22) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu takođe muške osobe stare 53 godine izvršio krivično delo silovanje - navodi se u saopštenju.

"Krivično delo je od strane zaposlenih u UIKS-u prijavljeno Odeljenju bezbednosti Danilovgrad 22. maja 2026. godine, nakon čega su policijski službenici, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzeli niz mera i radnji, koje su dovele do identifikovanja V.B. kao lica osumnjičenog za navedeno krivično delo", saopštila je policija.

Sumnja se da se događaj dogodio u noći između 20. i 21. maja, oko tri sata posle ponoći, u sobi jednog od paviljona UIKS-a u Spužu. Oštećeni je, kako se navodi, slučaj prijavio zaposlenima u toj ustanovi, koji su potom obavestili policiju.

Krivična prijava protiv V.B. podneta je nadležnom državnom tužiocu u redovnom postupku.

Autor: S.M.