Robijaš silovao drugog zatvorenika: Horor u zatvoru u Podgorici

Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad podneli su danas krivičnu prijavu protiv V.B. (22) iz Podgorice zbog sumnje da je u zatvoru u Spužu silovao drugog osuđenika, starog 53 godine. Kako je saopšteno iz policije, i osumnjičeni i oštećeni nalaze se na izdržavanju zatvorskih kazni u UIKS-u.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad podneli su danas državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv V.B. (22) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu takođe muške osobe stare 53 godine izvršio krivično delo silovanje - navodi se u saopštenju.

Prema informacijama policije, slučaj su 22. maja prijavili zaposleni u UIKS-u, nakon čega su, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, preduzete istražne radnje koje su dovele do identifikovanja osumnjičenog.

"Krivično delo je od strane zaposlenih u UIKS-u prijavljeno Odeljenju bezbednosti Danilovgrad 22. maja 2026. godine, nakon čega su policijski službenici, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzeli niz mera i radnji, koje su dovele do identifikovanja V.B. kao lica osumnjičenog za navedeno krivično delo", saopštila je policija.

Sumnja se da se događaj dogodio u noći između 20. i 21. maja, oko tri sata posle ponoći, u sobi jednog od paviljona UIKS-a u Spužu. Oštećeni je, kako se navodi, slučaj prijavio zaposlenima u toj ustanovi, koji su potom obavestili policiju. Žrtva je događaj prijavila zaposlenima u UIKS-u, koji su potom o navedenom obavijestili policiju", ističe se u saopštenju.

Krivična prijava protiv V.B. podneta je nadležnom državnom tužiocu u redovnom postupku.

