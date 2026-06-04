'PILOT NAPRAVIO SPIRALU, A ONDA SE SAMO ZABIO U ZEMLJU...' Otkriveni detalji pada aviona u Hrvatskoj, ima POGINULIH

Prijava o nesreći primljena je u 11:18 časova, a sve službe hitne pomoći su odmah upućene na lice mesta.

- Dana 4. juna u 11:18 časova primljena je prijava o padu malog aviona u području Kampanoža, nedaleko od aerodroma Medulin. Prijava je potvrđena, sve službe hitne pomoći, policija, hitna pomoć i vatrogasci, su na licu mesta i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti - izvestila je Policijska stanica Pula.

Hrvatski mediji nezvanično saznaju da je u nesreći poginulo nekoliko ljudi.

O nesreći je govorio i iskusni pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom Medulin. On kaže da još ne zna šta je tačno prethodilo padu, ali da su ljudi u avionu došli iz Austrije i da je letelica trebalo da sleti na sportski aerodrom Medulin.

- Radi se o ljudima koji su došli iz Austrije. Ne znam kako se dogodila nesreća. Iz meni nepoznatih razloga, pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, napravio je spiralu iznad deponije Kaštijun i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo - rekao je Delić.

Okolnosti nesreće se još uvek utvrđuju. Zvanične informacije o identitetu ljudi u avionu, njihovom stanju, državljanstvu i uzroku pada se još uvek čekaju.

Nakon uviđaja, policija će utvrditi pravac kretanja letelice, poslednje manevre pre pada i moguće tehničke ili druge okolnosti koje su mogle dovesti do nesreće.

Autor: Marija Radić