UHAPŠEN ŽELJKO KERUM! Policija privodi i njegove saradnike i rodbinu

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci, saznaje Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama tog lista, hapšenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Prema dostupnim informacijama, Kerum je u trenutku hapšenja bio na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću.

Za sada nisu poznati detalji krivičnog postupka ni službene informacije nadležnih tela.

Autor: D.B.