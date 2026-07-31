Bačena bomba na bankomat u Brezovici! Materijalna šteta iznosi više hiljada evra

Nepoznati počinilac izazvao je eksploziju na području Brezovice u Sloveniji i tom prilikom oštetio bankomat koji se nalazio u sklopu jednog poslovnog objekta.

U incidentu je pričinjena materijalna šteta koja se, prema prvim procenama, meri u iznosu od nekoliko hiljada evra, piše portal 24ur.com.

Policija je o događaju obaveštena u petak oko četiri sata ujutru, nakon čega su službenici izašli na teren i započeli uviđaj. Prema dosadašnjim informacijama, još uvek nije utvrđeno kakvo je eksplozivno sredstvo korišćeno, niti je poznat identitet osobe koja stoji iza ovog krivičnog dela.

Kriminalistička istraga je u toku, a policija prikuplja sve relevantne informacije i obavlja potrebne provere. O rezultatima istrage biće obavešteno nadležno državno tužilaštvo, dok zbog interesa postupka za sada nisu dostupni dodatni detalji.

Autor: S.M.