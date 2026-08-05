MILATOVIĆ OČITAO LEKCIJU MANDIĆU I SPAJIĆU: Niste morali da slavite Oluju da bi ste gajili dobrosusjedske odnose

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je oštru poruku Andriji Mandiću i Milojku Spajiću povodom njihovog odnosa prema obeležavanju zločinačke akcije „Oluja“.

Iz Kabineta predsednika Crne Gore saopšteno je da ta država neguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susednom državom i partnerom na evropskom putu, zasnovane na međusobnom poštovanju, ali da to ne podrazumeva obavezno prisustvo manifestacijama koje kod velikog broja građana izazivaju bolna sećanja.

Kako se navodi u saopštenju, za mnoge u Hrvatskoj „Oluja“ predstavlja simbol pobede u ratu, dok je za veliki broj Srba ona simbol stradanja, progona i gubitka domova.

„Odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumijeva odmjerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, bez selektivnog pristupa“, poručili su iz Kabineta predsednika Crne Gore.



Autor: D.S.