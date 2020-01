"ON KRVARI I JECA" Verica Rakočević se uplašena i očajna obratila javnosti

View this post on Instagram

Zivot sam uredila tako da imam dusevni mir.Ne citam novine, tv samo ono sto me opusta, prijatelje samo odabrane i provereno iskrene pustila u svoju oazu mira.Ne komentarisem, ne osudjujem i ne dam da mi mentalni prostor uzurpira nista i niko.Posle duze vremena odem na Zlatibor za koga me vezu najlepse uspomene i sav spokoj i postignuti mir u cudesnoj (nekada) prirodi izazove u meni tugu, bes i razocaranje.Nekadasnji biser Srbije, lepotica sa borovima starim vise od dvesta godina, posecena krvari i jeca.Srpska Budva je ovo, rece jedan rmpalija vlasnik nekoliko solitera ponosno.I onda fles, Gshtad u kome sam boravila pre par godina, vlasnici kuca svekoliki svetski dzet set u tipskim planinskim kucama cija unutrasnjost sigurno krije nezamislivi luksuz.Priroda ocivana, vazduh kristalno cist.U Norveskoj se za svako poseceno drvo placaju milionske kazne ,u maloj prelepoj Srbiji, lepota prirode umire.Da li smo toliko primitivni?Nismo, starosedeoci tuzno posmatraju visespratnice koje su im ubile sume a gramzivi, neobrazovani i pohlepni, trpajuci milione u svoje dzepove ne cuju tihi plac ostalih cetinara koje ocekuje sudbina onih sa kojima su svojim saputanjem i plesom ovo mesto pretvarale u RAJ. Zaustivite u ime Kosmosa, koji ce se surovo osvetiti, jer onda sa svim prokletim parama koje ste zgrnuli, sebi i svojoj deci necete moci da kupite zdravlje.