Neka od njih će vas iznenaditi!

Princ Hari i Megan Markl odlučili su da se povuku iz svojih kraljevskih dužnosti, te da postanu "finansijski nezavisni". Kraljica Elizabeta se sa njihovom odlukom složila, a sada je otkriveno i koja pravila više ovaj par neće morati da poštuje, s obzirom da više nisu deo kraljevske porodice.

1. NE MORAJU DA SE DRŽE STRIKTNOG DRES KODA

Od članova kraljevske porodice očekuje se da se oblače skromno i nikada preterano ležerno. Ali i Megan i Hari sada slobodno mogu da nose odeću koja im se dopada, a mogu da se obuku neformalno za bilo koju priliku. Dobrodošli u svet trenerki.

2. NISU U OBAVEZI DA PUTUJU SA SPAKOVANOM "CRNOM KOMBINACIJOM"

Članovi kraljevske porodice sa sobom na put uvek nose i crnu odevnu kombinaciju u slučaju neke iznenadne smrti gde bi u tom slučaju morali da prisustvuju sahrani. Ovo jeste prilično pametna ideja, i veoma praktična, ipak Megan i princ Hari više ne moraju da se pakuju u skladu sa tim.

3. DOZVOLJENO IM JE DA POTPISUJU AUTOGRAME

Nijedan član kraljevske porodice ne bi trebalo da daje autograme ili da pravi selfije sa obožavateljima (iako je poznato da su neki prekršili ovo pravilo). Međutim, sada su Hari i Megan slobodni da kupe i selfi štap ako žele. I neka se spreme za gomilu autograma.

4. NE MORAJU DISKRETNO DA USTAJU OD STOLA

Ako član kraljevske porodice mora, na primer, da ode do toaleta za vreme jela, on to ne objavljuje svima za stolom. Umesto toga, oni samo kažu "Izvinite" i samo se povuku. Ali sada, Megan i princ Hari, ako žele, mogu i sa krova da se proderu i najave da odlaze do WC. Doduše, to sigurno ne bi uradili... Nije baš pristojno. Ali, u svakom slučaju ne moraju da budu toliko diskretni kao do sada u vezi sa tim.

5. SADA MOGU DA ZAGRLE SVOJE FANOVE

Kao i kod autograma i selfija, kraljevski par ne bi trebalo da grli i ljubi svoje obožavaoce, pre svega jer je to pitanje njihove bezbednosti (iako je očigledno da je Megan povremeno kršila ovo pravilo). E, sada se mogu grliti do mile volje.

6. FINANSIJSKI NEZAVISNI

Možda jedna od najvećih promena u njihovim životima je što princ Hari i njegova supruga sada mogu biti finansijski nezavisni. Mogu da zarade sopstveni prihod pošto neće primati sredstva od britanskih poreskih obveznika.

7. SADA JE I SA IMENIMA OPUŠTENO KAD NEMA TITULA

Par će izgubiti titulu "Vaše Kraljevsko Visočanstvo." Tako da će od sada biti samo Hari i Megan.

8. MOGU DA ZADRŽE POKLONE

Iako kraljevska porodica mora da prihvati svaki poklon koji dobiju (čak i ako je to nešto bezvredno), kraljica Elizabeta odlučuje ko će zadržati koji poklon. Pa, što se tiče Harija i Megan, za njih ovo više ne važi.

Autor: Pink.rs