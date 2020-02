Naoružani napadači mu upali u kuću - Poznati REPER (20) UBIJEN u Los Anđelesu!

Reper je kolima Hitne pomoći prevezen u "Cedars-Sinai" medicinski centar, gde je proglašen mrtvim.

Bašar Barakah Džekson, poznatiji kao Pop Smoke (20), ubijen je u vili u Los Anđelesu.

U kuću repera na Holivud Hilsu oko 4 i 30 ujutru, po američkom vremenu, (po našem oko 13 i 30 sati) upala su dva muškarca u duksericama i sa maskama na licu.

Napadači su ispalili nekoliko hitaca u repera, nakon čega su peške pobegli, prenosi TMZ.

Pop Smoke je kolima Hitne pomoći prevezen u "Cedars-Sinai" medicinski centar, gde je proglašen mrtvim.

Nije jasno šta je motiv ubistva mladog repera, od kojeg se Niki Minaž oprostila emotivnom porukom.

- Biblija nas uči da je ljubomora okrutna kao grob. Neverovatno. Počivaj u miru, Pop - napisala je, a njene reči izazvale su mnogo komentara. Navodno, mnogi sumnjaju da Niki zna nešto više, s obzirom na to da je spomenula ljubomoru.

Inače, vila je vlasništvo Edvina Erojave, supruga Tedi Melenkamp, koji poseduje nekoliko nekretnina u Los Anđelesu. Kako se navodi, Pop Smoke najverovatnije je iznajmio nekretninu.

Pop Smoke objavio je album prošlog jula, a pesma "Welcome to the Party" postala je veliki hit.

Niki Minaž je nekoliko meseci kasnije napravila remiks te pesme. Reper je snimio pesmu i sa Trevisom Skotom pod nazivom "Gatti".