SVETSKI HITOVI S NEKOLIKO MILIJARDI PREGLEDA Mnogi će biti iznenađeni: Ovo su 3 zvanično najslušanije pesme na Jutjubu (VIDEO)

Predstavljamo vam top 3 najslušanije pesme na svetu:

I dok se domaći izvoćači utrkuju čija će pesma na Jutjubu imati više miliona pregleda u najkraćem roku, kod svetskih muzičkih zvezda situacija je znatno drugačija - za razliku od nas, preglede na svojim spotovima broje u milijardama!

1. "Despacito" - Luis Fonsi i Dedi Janki (6,6 milijardi pregleda)

Gotovo da ne postoji osoba na svetu koja ne zna za ovu pesmu! Ova regeton-pop pesma svetlost dana ugledala je u januaru 2017. godine, a za tri godine sakupila je neverovatnih 6,6 milijardi pregleda! Inače, "Despacito" ostvario je ogroman uspeh globalno - našao se na vrhu lestvica u 45 zemalja. Postala je i prva pesma primatno na španskom koja se našla na listi Bilbord hot 100 još od 1996. godine. Sa 3,3 miliona sertifikovanih prodatih primeraka, "Despacito" je jedan od najprodavanijih latinskih singlova u SAD.

2. "See you again" - Biz Kalifa i Čarli Put (4,4 milijardi pregleda)

Na drugom mestu jeste pesma objavljena 10. marta, pre tačno pet godina. Reč je o naslovnoj numeri akcionog filma "Paklene ulice 7", a snimljena je u čast pokojnog glumca Pola Vokera, koji je poginuo 30. novembra 2013. u saobraćajnoj nesreći u Valenšiji. Pesma "See you again" se čak 12 nedelja nalazila na vrhu američke liste Bilbord hot 100, a vodeću poziciju zauzimala je i u brojnim drugim državama, među kojima su Australija, Austrija, Kanada, Nemačka, Irska, Novi Zeland, Švajcarska... Iako je objavljena pre pet godina, i dalje drži rekord za najviše strimovan singl u jednom danu na platformi Spotifaj u SAD.

3. "Gangnam style" - Saj (3,5 milijardi pregleda)

Ovaj planetarno popularni hit objavljen je pre osam godina. Reč je o komičnoj pesmi korejskog pevača Saja, koja je odmah dospela na vrh nacionalne top liste Južne Koreje. 21. decembra 2012. godine muzički spot za ovu pesmu postao je prvi u istoriji interneta koji je viđen preko milijardu puta. Do leta 2017. godine bio je najgledaniji video na Jutjubu, a sada se nalazi na visokom trećem mestu.

Autor: D.T.