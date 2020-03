KIM KARDAŠIJAN KAKVU NISTE ZNALI Danas važi za jednu od najlepših žena sveta, a ovako je izgledala u mladosti (FOTO)

Krupne oči i puna usta krasila su njeno lice još u osnovnoj školi.

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan (39) objavila je fotografiju iz detinjstva, a mnogi su primetili koliko njena dvogodišnja ćerka Čikago zapravo liči na nju.

Kim je na Istagram profilu sa svojim pratiocima podelila kako je izgledala u osnovnoj školi, a svima je za oko zapalo koliko sličnosti ima između nje u mladosti i njene ćerkice Či. Najbolji prijtelj Kardašijanke, Džonatan Čeban ispod fotografije napisao je da je Čikago ista Kim, a njena sestra Kloi Kardašijan prokomentarisala je da su ona i njena ćerka kao dve bliznakinje.

- Na ovoj fotografiji izgledaš baš kao Čikago. Nisam siguran kako sam to shvatio, ali jesam - napisao je Džonatan.

- Zanimljivo, u komentarima to svi to pišu. Ja to ne vidi, ali kako svi to kažu, prihvatam! - odgovorila mu je rijaliti zvezda.

Kim i njen suprug Kanje Vest pored Čikago imaju šestogodišnju ćerkicu Nort, sinove Sainta (6) i Psalma Vesta (4).

Mnogi dele mišljenje da samo Čikago liči na Kim, dok su ostala deca sličnija njenom suprugu Kanjeu. Na ovogodišnjoj prazničnoj fotograriji Či pozira u krilu svog oca, a kolko ima sličnosti između nje i njene mamee procenite sami.

Autor: Pink.rs