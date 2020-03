ŠOKIRAĆETE SE! Kameron Dijaz snimala filmove za odrasle pre nego što je postala slavna, a evo koje HOLIVUDSKE ZVEZDE su još na OVOM spisku! (FOTO)

Kada se proslavila 1994. filmom "Maska", ona je otkupila prava na svoje filmove za odrasle tako da nisu dostupni javnosti.

Iako danas ceo svet za njih zna zbog neospornog glumalkog talenta, mnogi ne znaju da su upravo ove velike holivudske zvezde prvo snimale filmove za odrasle.

Među njima je i Kameron Dijaz koja je snimala filmove za odrasle, pre nego je postala slavna i igrala u komedijama poput "Svi su ludi za MarI" i "Čarlijevi anđeli".

Kada se proslavila 1994. filmom "Maska", Kameron je otkupila prava na svoje filmove za odrasle tako da nisu dostupni javnosti.

Hongkonški glumac, Džeki Čen proslavio se kao akcijski junak, ali njegovi počeci nisu bili laki. Naime, sredinom 70-ih je igrao ljigavog vozača rikše u filmu za odrasle "All in the Family". Čen je jednom prilikom istakao kako se nimalo se srami zbog toga.

Silvester Stalone poznat je po ulogama akcijskih junaka Ramba i Rokija, ali nekada je bio zvezda filma za odrasle ,"The Pary at Kitty and Studs". Snimanje je trajalo dva dana, a glumac je za svoju ulogu dobio 200 dolara. Priznao je kako je to napravio jer je bio izbačen iz stana i hitno mu je trebao novac.

Nekoliko dana je bio beskućnik i spavao je na autobusnom kolodvoru u Njujorku, a bio je prisiljen i da proda psa Butkusa za 50 dolara, jer nije imao novca za hranu.

Dejvid Duhovni svetsku je slavu stekao u seriji "Dosije X", kao agent Fox Mulder. No, pre toga je glumio u erotskoj televizijskoj drami "The Red Shoes Diaries" koja se emitovala vikendima 90-ih godina.

Autor: Pink.rs