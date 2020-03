Doktorka koja je videla Ejmi Vajnhaus nekoliko sati pred smrt otkrila koje su bile pevačicine POSLEDNJE REČI

Pevačica Ejmi Vajnhaus preminula je u julu 2011. godine, sa samo 27 godina, nakon duge bitke sa alkoholom i drogom. Ona je umrla od trovanja alkoholom, a veče pred njenu smrt je posetila doktorka kojoj se Ejmi poverila, piše Mirror.

Ejmi je umrla u svojoj kuću u Kamdenu, u severnom Londonu. Zvezda se godinama borila sa zavisnošću od droge i alkohola, a malo pre nego što je umrla, počela je ponovo da pije.

Doktorka Kristina Romet pričala je sa Ejmi kada je posetila i kasnije je, prilikom istrage, rekla da je pevačica priznala da je počela ponovo da pije nakon dužeg perioda apstinencije.

