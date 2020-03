Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Phil Harris Pool via AP | |

Sreli su se nakon dužeg vremena!

Skandal koji i dalje potresa Britaniju izazvali su nekadašnji princ Hari i njegova supruga Megan Markl. Naime, oni su rešili da se odreknu kraljevskih dužnosti, te da vode samostalan život. Iako je kraljica Elizabeta na to pristala, istupanje iz kraljevske porodice ne ide tako lako. Naime, Megan i Hari moraju da obavljaju svoje dužnosti do kraja marta, kada će i konačno biti razrešeni. Oni su sve vreme donedavno bili u Kanadi, ali su zbog jedne svečanosti morali oboje da budu u Londonu. I to je bio njihov prvi susret sa celom porodicom.

Događaj u Vestminsterskoj palati okupio je kraljevsku porodicu na jednom mestu, a kako mnogi komentarišu, ovaj skup je prošao uz veliku neprijatnost u vazduhu. Naravno, sve oči bile su uprte u princa Vilijama i Harija.

Hari i Megan došli su odvojeno od njegovog brata i supruge i nezavisno od svečane povorke u kojoj je bila kraljica Elizabeta, te ušli u crkvu i seli na svoje mesto. Nakon njih došli su princ Vilijam i vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton. Na iznenađenje mnogih, oni nisu seli pored, nego ispred Megan i Harija. Vilijam je jedva pogledao u brata i snaju, i kratko ih pozdravio. Kejt je brzo i nespretno, bez gledanja u oči, samo rekla "Zdravo". Hari ih je ispratio osmehom, ali se na njegovom licu videlo da je i te kako razočaran.

Džudi Džejms, koja je stručnjak za govor tela, tvrdi da je njihov susret bio "daleko od srdačnog čemu smo se vi nadali".

- To nije bila srdačna dobrodošlica koju smo iščekivali. Nervoza u Harijevom govoru tela mogla se gotovo opipati. Kad je Hari stigao na svoje mesto i pustio Meganinu ruku, istog trena je krenuo da se “igra” burmom na svom prstu. A to je način samosmirivanja. Čak i kad je pored nje, ali ne drži je za ruku, nedostaje mu i treba njenu podršku. Dok je s Megan prilazio oltaru, oboje su mahali deci, ali njegov izraz lica bio je napet i tmuran. Hari i Megan izgledali su zaista veselo što vide Kejt i Vilijama, pogotovo Hari koji se nežno osmehivao Kejt. On joj se nasmešio otvorenih usta i rekao “zdravo”. Dok se Megan nasmešila na jednako prijateljski način. Ali, kada je u pitanju princ Vilijam, možemo primetiti da je Hari izgledao dosta strožije. Usta su mu bila zatvorena i bez osmeha.

Nakon što su i ostali članovi kraljevske porodice otišli, Džudi tvrdi da se Hari ponovno opustio. On je počeo da se šali i smejao sa ljudima sa kojima je razgovarao. Da li će braća ipak uspeti da izglade odnose i ponovo budu najbolji prijatelji ostaje da se vidi.

Autor: Nemanja Vujčić