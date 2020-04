POZNATA PEVAČICA UMRLA OD KORONE! Stigla zvanična potvrda, Kristinu pokosio COVID-19

Činilo se da će se izvući, ali ipak nije izdržala!

Pop pevačica Kristina Mone-Zilka preminula je jutros, u 61. godini, od posledica koronavirusa, objavili su strani mediji. Informaciju je potvrdio njen prijatelj, profesor Stiv Vasermen, koji je objavio na društvenim mrežama da je pevačica imala visoku temperaturu, ali da su joj "pluća bila čista" i da su svi verovali da će se oporaviti.

- Međutim, preminula je ovog jutra – napisao je Vaserman.

Ona je, inače, bila deo njujorške podzemne scene osamdesetih i bila je poznata po pesmama "Things Fall Apart", "Disco Clone" i obradi pesme "Is That All There Is?" Pegi Li. Njen uspeh je bio kratkog veka, ali efektan. Njena muzika se slušala po američkim klubovima, pre nego što se Kristina, sa suprugom Majklom Zilkom, osnivačem muzičke kuće Ze Records, penzionisala i preselila za Teksas 1985. godine.

