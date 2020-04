View this post on Instagram

Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım.. 🌟 Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandiğinda, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin.. Kalbimm..❤️ Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım.. 😊 Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; Iyi ki doğdun oğlum.. Iyi ki.. ❤️ Annen :)