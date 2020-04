DŽENIFER ANISTON 15 GODINA NIJE PRIČALA SA ROĐENOM MAJKOM, a sve zbog dve REČENICE koje je stalno slušala u detinjstvu! I sad je BOLI!

Sve je otpočelo 1999. kada je Nensi objavila knjigu u kojoj je obelodanila tajnu o njihovom nestabilnom odnosu, pokrenuvši tako razdor koji je trajao 15 godina tokom kojih nisu progovorile ni reč.

Dženifer Aniston je retko kada pričala otvoreno o privatnom životu, pa su tako brojni detalji o njoj nepoznanica. Svet je tek nedavno saznao da je glumica više od 15 godina bila u ozbiljnoj svađi sa majkom Nensi Dou. Dženifer je prošle godine u jednom intimnom intervjuu konačno progovorila o odnosu sa majkom, priznavši da je nakon što je razmislila shvatila da ona "nije pokušavala da bude ku*ka".

Ipak, u prošlosti su bile na ratnoj nozi, a sve je otpočelo 1999. kada je Nensi objavila knjigu u kojoj je obelodanila tajnu o njihovom nestabilnom odnosu, pokrenuvši tako razdor koji je trajao 15 godina tokom kojih nisu progovorile ni reč.

Ovakav potez gospođe Dou Dženifer je toliko povredio, da je glumica odlučila da je ne pozove venčanje sa Bred Pitom 2000. godine. A knjiga možda jeste bila kap koja je prelila čašu, ali je odnos majke i ćerke bio na klimavim nogama zapravo od ranog detinjstva holivudske zvezde. Aniston je otkrila da je bila duboko povređena, te da je imala teško detinjstvo zbog ponašanja svoje majke, koja je bila "emotivno iscrpljena" zbog neuspešnog braka.

- Bila je od onih žena koje govore: 'Dušo, bolje brini o sebi', 'Dušo, našminkaj se malo' i svih tih čudnih fraza kojih se sećam iz detinjstva - rekla je slavna 51-godišnjakinja.

Džen je uspela da razume i oprosti Nensi, ali tek kada je prošlo mnogo godina i kada je i sama zalečila svoje unutrašnje rane.

- Ona je to govorila jer me je volela. Nije se trudila da bude loše i nije znala koliko će me to povrediti, i koliko ću novca potrošiti da poništim posledice njenog ponašanja. Učinila je to jer je i sama tako odrasla - istakla je glumica, dodajući da tek sada vidi i zna da se njena majka loše nosila sa izazovima samohranog roditeljstva.

- Mislim da se samo držala kako zna i da je radila onako kako najbolje ume, borila se finansijski i pokušavala da nastavi bez muža koji više nije bio tu. Biti samohrana mama tokom 80-ih, sigurna sam da je to prilično uvrnuto - akcentovala je Džen.

Majka i ćerka su uspele da izglada razmirice tek 2016, neposredno pred Nensinu smrt.

Autor: M.K.