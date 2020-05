KIRA NAJTLI JE PRE 17 GODINA BILA SA GLUMCEM KOG SAD NEĆE NI DA POGLEDA: Nećete verovati zbog čega ju je šutnuo! (FOTO)

On je u to vreme radio kao maneken i zaljubio se u glumicu, koja je tada bila na vrhuncu svoje slave.

Kira Najtli sa kolegom Džejmijem Dornanom imala je romansu pre 17 godina, a nakon dve godine shvatili su da ipak nisu jedno za drugo.

Dornan je u to vreme radio kao maneken i zaljubio se u glumicu Kiru, koja je tada bila na vrhuncu svoje slave. Oni su započeli vezu 2003. godine, a upoznali su se na snimanju reklame za brend engleskog nakita.

U to vreme su želeli da sakriju detalje svoje veze i non stop su bežali od paparaca, jer je Kira tada bila ekstremno popularna. Sve se to dođajalo nakon njene uloge u filmu "Pirati sa Kariba" gde je glumila rame uz rame sa holivudskim šmekerima Džonijem Depom i Orlandom Blumom. Džejmi je tada bio nepoznat javnosti, a nije ni slutio da će mu uloga u filmu "Pedeset nijansi sive", koju je tumačio godinama kasnije, doneti svetsku slavu.

- Veliki je pritisak kada si u vezi s nekim poznatim licem kao što je Kira. Muškarac bi trebalo da bude alfa u vezi, a s nama nije bilo tako. Ona je bila u centru pažnje i zarađivala je puno više od mene - rekao je Džejmi nakon raskida sa glumicom i izazvao brojne komentare.

Kira je nakon raskida saznala da se Sijena Miler zaljubila u Džejmija, a onda je nazvala svoju koleginicu i rekla joj da se udalji od njega. Pre nekoliko godina Kira i Džejmi su se sreli na žurki nakon dodela nagrada "BAFTA" u Los Angelesu, ali su se tom prilikom izbegavali i nisu ni pogledali jedno drugo. Glumica je u srećnom braku sa rokerom Džejmsom Rajtonom i imaju dvoje dece, dok je Džejmi u skladnom braku sa kolegnincom Ameiom Varner i oni imaju dvoje dece.

Autor: M.K.