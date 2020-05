KO BI REKAO?! I oni slave Đurđevdan i Svetog Savu! PET HOLIVUDSKIH ZVEZDA PRAVOSLAVACA! (FOTO)

View this post on Instagram

Just a bit of weekend gardening glam.😘💄 I have a set up with indoor grow lights where I start all my seeds which is super fun. These last few weeks I’ve planted herbs and some gorgeous heirloom tomato varieties, which are all just sprouting. Today I’ve been transplanting some of these seedlings into bigger pots to get stronger before I plant them outside.🌱👩🏻‍🌾💋 Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело. В последние несколько недель я сажал травы и некоторые великолепные сорта томатов семейной реликвии, которые только-только прорастали. Сегодня я пересаживал некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали сильнее, прежде чем сажать их на улице.🌱👩🏻‍🌾💋