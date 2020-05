Da ne poverujete!

Nakon što je pevačica Adel izgubila 45 kilograma, njeni fanovi primetili su pevačicinu neverovatnu sličnost sa zvezdom serije "Američka horor priča" Sarom Paulson. Oni su na društvenim mrežama postavljali Adeline i Sarine fotografije na kojima njih dve zaista liče. Osim plave kose, tamnih obrva, njih dve imaju i identične crte lica. Mnogi su se zbunili, te su na osnovu pevačicinih fotografija mislila da se radi o holivudskoj glumici.

Sara je istakla da joj je iritantno što je upoređuju sa Adel, pa se našalila da joj novonastala situacija ipak ne smeta zbog pevačicine lepote.

- O ovome se priča već duže vreme. I prihvatam to što nas upoređuju. Naravno, volela bih da upoređuju moj i njen talent, da to što ja radim odlično kao i ono što ona radi, no to je teško, jer zaista niko nije talentovan kao ona. To je ponekad poprilično iritantno, no, prihvatiću poređenja s njom, jer ona je prava lepotica. Stoga, da, prihvatam! - rekla je glumica u jednoj radijskoj emisiji.

Adel je ranije otkrila da je smršala 45 kilograma zato što je počela da trenira, prestala je da puši i smanjila konzumaciju alkohola, šećera i brze hrane. Pevačica je konačno uspela da nađe balans između uspešne karijere i majčinstva, s obzirom na to da ima sina Angela (7) sa bivšim suprugom Sajmonom Koneckim (46).

Adel je želela da bude zdravija zbog sebe i svog deteta, a pridržava se dijete koja podrazumeva unos 1.000 kalorija dnevno i paralelno radi pilates. Odlazi u nekoliko različitih teretana i to veoma rano ujutro kada se sastaje sa privatnim trenerom.

Autor: M.K.