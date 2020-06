RITA JE VEĆ OSVOJILA SRCA ZADRUGARA, a ovo preslatko štene pripada rasi staroj 2000 godina! Iza njihove plašljivosti krije se MRAČNA istina!

Svi zadrugari poskakali su juče od sreće, kada su videli da je Jelena Pešić, u moru poklona, za rođendan dobila i psa rase Čau-Čau.

Pešićeva je često isticala kako bi volela da ima baš ovog ljubimca. Čau-čau je pas koji je vekovima bio na kineskom dvoru. Kineski carevi držali su ga kao čuvara, lovačkog psa ali, pre svega, da bi veličali svoju moć i bogatstvo. Negovale su ga sluge specijalno obučene samo za njih. Od njegove dlake tkali su se tepisi, a od kože pravila odela. Poznat je i pod nazivom KINESKI LAV.

Nažalost, čau-čau se nalazio često i na dvorskoj trpezi, pa je služio i za jelo. Odatle se razvila nepoverljivost ove rase. Sumrak kineskih careva povlači sa sobom i smanjenje broja ovih pasa, pa su se mnogi od njih našli kod bogatih trgovaca i plemstva. Međutim, za vreme kineske Kulturne revolucije ovi psi gotovo da su bili uništeni. Zahvaljujući budističkim kaluđerima, kao i onim primercima koji su se našli u Evropi, a kasnije i u Americi, rasa je uspela da opstane.

Čau-čau je veoma inteligentan, pronicljiv, samostalan i veran. On ne trpi grubosti. Njega ne smete tući, jer ćete ga tako zauvek izgubiti. On se drži svog vlasnika i nezainteresovano prolazi pored drugih pasa, pa čak i ljudi. Njega nikada nećete videti kako prilazi nepoznatoj osobi veselo mašući repom i pokazujući znake privrženosti. On će se, dakle, prema nepoznatima ponašati veoma rezervisano.

Kada uzimate ovog psa morate imati na umu da on i vlasnik sklapaju jednu vrstu `braka` sa uzajamnom vernošću za ceo život. Čau-čau je potpuno i zauvek odan samo jednom gospodaru i, ako ga izgubi, nikome više neće biti veran jer za drugu ljubav nije sposoban. Onaj ko zadobije njegovo poverenje može biti sasvim siguran u njegovu nepokolebljivost i vernost.

Rita je svakako glavna atrakcija Zadruge, pa svi vode računa o njoj, a češkanja i maženja joj svakako ne manjka.

