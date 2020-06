Najpoznatija njegova preljuba je iz 2003. godine, a započela je u jednom madridskom noćnom klubu s manekenkom.

Jedan od najpoznatijih svetskih parova Viktorija Bekam i fudbaler Dejvid Bekam danas deluju kao da im cvetaju ruže, ali tu je i više nego burna prošlosti koja nije zaboravljena.

Iako sad u njihovu braku sve izgleda idilično, pre više od deset godina Dejvida su ljubavne afere umalo koštale braka. Najpoznatija njegova preljuba je iz 2003. godine, započela je u jednom madridskom noćnom klubu s manekenkom Rebekom Los. Radila je kao njegova asistentikinja, a paparaci su je uskikali kako ćaska s Dejvidom kao da se godinama poznaju.

Dejvid je tada sve negirao, Viktorija mu je verovala, a nešto kasnije, fudbaler se ponovno viđao sa ovom manekenkom i iz kluba su otišli u apartman. Viktorija je sve teško podnosila, a na kraju je navodno i pretila Rebeki. Ipak, suprugu je sve oprostila i rodila trećeg sina Kruza, ali tada je pukla bruka i ljubavnica je sve iznela u medije. Tako je jednom prilikom ispričala sve o Dejvidovim veštinama u krevetu.

- Jako je dobar ljubavnik. Na lestvici od jedan do deset dajem mu osam. Bio je dobar, ali on i izgleda kao da je dobar u krevetu. Intiman je i prisan i lepo je kad je muškarac takav u spavaćoj sobi - rekla je Rebeka, koja radi kao učiteljica joge.

S tom aferom se nisu završie Dejvidove preljube. Manekenka Sara Merbek javno je rekla da je s fudbalerom imala romansu od dve godine, i to tokom njegovog braka. To je bilo pre Rebeke, ali Bekam je to dobro krio od javnosti, sve dok ona nije progovorila. Pored toga na listi su i mnoge manekenke, a kako deluje, Viktorija nastavlja da ćuti.

Autor: M.K.