SUOČAVANJE O KOJEM BRUJE SVETSKI MEDIJI Džoni Dep i njegova bivša oči u oči, ispred suda neviđena gužva

Prvi put nakon dramatičnog razlaza Džoni Dep i Amber Herd sreli su se oči u oči jutros na sudu u Londonu.

U pitanju je suđenje povodom tvrdnji da je Džoni pretukao svoju tadašnju suprugu Amber, a glumac je takođe tužio i čuveni britanski tabloid "The Sun" i izvršnog urednika Dena Votona, zbog tvrdnji da se "ponašao kao nasilno čudovište" prema bivšoj ženi, tokom njihovog problematičnog braka, koji je trajao dve godine.

Dolazak zaraćenih strana na sud privukao je ogromnu pažnju javnosti i pripadnika sedme sile, koji su se sjatili kako bi ispratili njihov susret do kog napolju, međutim, nije došlo, budući da su se njihovi advokati potrudili da dođu u različito vreme. Oboje su imali zaštitu - ona maramu, on masku. Amber je na sud došla sa sestrom Vitni i advokaticom Dženifer Robinson, a mnoge je iznenadilo to što je Džoni bio raspoložen, te je na trenutak spustio masku i pozdravio fotoreportere.

Autor: D.T.