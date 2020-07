HOLIVUDSKA GLUMICA JE NESTALA U JEZERU, a sad se pojavila teorija koja će vas NAJEŽITI! Evo zašto mnogi misle da je njen bivši muž umešan! (FOTO)

Holivudska glumica Naja Rivera (33), koja se proslavila ulogom Samante Lopez u seriji "Glee" nestala je u sredu popodne, a policija sada pretpostavlja da je mrtva.

Naja je sa svojim četvorogodišnjim sinom Džosijem u sredu popodne otišla na jezero Piru koje je često posećivala i iznajmila pontonski čamac. Rok za vraćanje bio je 4 popodne po lokalnom vremenu, a kada su radnici shvatili da je prošlo vreme otkako je trebalo da se vrati, krenuli su u potragu.

Jedan od radnika našao je čamac na severnom delu jezera Piru, a u njemu se nalazio samo glumičin sin. Jedan prsluk na naduvavanje nađen je u čamcu, dok je drugi bio na malenom Džosiju. Tu je još bila njena torba sa ličnim dokumentima. Kako se navodi, glumičin sin je rekao da su njih dvoje plivali u jezeru, ali da se on vratio na brod, dok ona nije. Kada ga Džosija pronašao radnik, on je spavao.

Vlasti i policija sada tvrde da je velika verovatnoća da se Naja udavila u jezeru, te da će oni dati sve od sebe da pronađu njeno telo. Međutim, potragu otežava to što je dubina jezera na mestu gde je brod pronađen veća od 9 metara i pritom je jako prljavo i puno biljaka.

Ako je telo upetljano u nešto što se nalazi ispod vode, možda nikad ne bude pronađeno - rekao je šerif zadužen za potragu, ali i dodao da će dati sve od sebe da porodici glumice daju završetak.

Iako video snimak sa doka pokazuje da su Naja i njen sin jedini ušli u čamac, već su se pojavile mnogobrojne teorije zavere, a jedna od njih je da je navodno Najin bivši muž i otac njenog deteta glumac Rajan Dorsi kriv za njen nestanak. Evo i zašto.

Rajan i Naja venčali su se 2014. godine, a dva puta je glumica podnosila zahtev za razvod braka. Drugi put se to desilo nakon što je ona bila uhapšena i optužena da je izvršila nasilje u porodici nad svojim suprugom, zbog toga što ga je udarila u glavu. Rajan je povukao optužbe protiv nje.

Međutim, niko nije potpuno siguran u kakvim su odnosima njih dvoje bili, a na društvenim mrežama se pojavila teorija da je Rajan kriv za njen nestanak koja je zasnovana na njenoj poslednjoj objavi na Instagramu.

Naime, Naja je dan pre tragedije koja potresa Holivud objavila sliku sa sinom uz opis "Just the two of us" (Samo nas dvoje). I baš ove reči izazvale su jezivu teoriju. Poznati reper Eminem je 1997. godine objavio pesmu istoimenog naziva kao što je Najin opis fotografije. Neki delovi bacili su fanove Rivere u trans. U nastavku možete pročitati pojedine stihove.

- Grab a couple of toys and let Dada strap you in the car seat. Oh, where's Mama? She's taking a little nap in the trunk. (Uzmi nekoliko igračaka i dozvoli tati da te stavi u sedište. Gde je mama? Ona drema u gepeku.)

- Now, I know what you're thinking. It's kind of late to go swimmin', but you know your Mama, she's one of those type of women that do crazy things (Znam šta misliš. Kasno je da sada idemo na plivanje. Ali znaš kakva je mama, ona je jedna od onih žena koje rade lude stvari.)

- Maybe when you're old enough to understand a little better I'll explain it to ya. But for now, we'll just say Mama was real, real bad. Was being mean to Dad and made him real, real mad (Možda kad budeš stariji i budeš mogao da razumeš, objasniću ti. Ali za sada, reći ćemo samo da je mama bila baš, baš loša. Ona je bila zla prema tati i veoma, veoma ga je naljutila.)

Poslednjih nekoliko stihova, koje možete pročitati u nastavku, su razlog zašto neki misle da je Rajan kriv za Najin nestanak:

- Mama's too sweepy to hear you screaming in her ear, That's why you can't get her to wake, but don't worry, Dada made a nice bed for Mommy at the bottom of the lake (Mama je previše pospana da te čuje kako vrištiš u njeno uvo. Zato ne možeš da je razbudiš, ali ne brini, TATA JE NAPRAVIO LEP KREVET ZA MAMU NA DNU JEZERA).

Upravo ovaj poslednji stih izazvao je nemire kod pojedinih fanova, ali ono što je poznato u javnosti jeste da se muž ne tereti za njen nestanak, pogotovo zato što se pojavio gorepomenuti snimak. Da li će ikada Naja biti pronađena i hoće li njena porodica dobiti završetak? Ko zna.

Autor: N.V.