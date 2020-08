''DUGO SAM SKRIVAO ODLUKU DA POSTANEM MONAH...'' Poznati maneken rešio da ostatak života posveti Bogu, a evo kako sad izgleda! (FOTO)

Neprepoznatljiv!

Laša Bordzikuli, najpopularniji gruzijski maneken i bivši mister Gruzije, zamonašio se, a ovu odluku je dugo skrivao od javnosti.

Kako je otkrio, on se zamonašio u jednom grčkom manastiru, a rešio je da ostatak života posveti Bogu.

- Pre nekog vremena u mom životu se sve promenilo. Osetio sam šta je to što ima istinsku vrednost i što pruža istinsku sreću, koja može postati večna ukoliko idemo pravim putem. Dugo sam skrivao svoju odluku da postanem monah ne želeći da privlačim pažnju javnosti. Da, primio sam monaški postrig u jednom grčkom manastiru i rešio sam da ostatak života posvetim Bogu. Želim da se zahvalim svima koji su me podržali. Molim se Svevišnjem da podari milost i blagostanje svim ljudima kojima je ova moja odluka svesno ili nesvesno zadala bol - poručio je on, a evo kako sad izgleda:

