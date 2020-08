UZNEMIRUJUĆI VIDEO! BALKANSKI PEVAČ (29) POGINUO! Bio u lajvu dok je vozio, trenutak SMRTI na pruzi snimila kamera! JEZIVO!

Kamera uhvatila i momenat kada on vidi voz koji udara u njih...

Popularni pop pevač iz Rumunije Tavy Pustiu, koji je imao samo 29 godina, poginuo je u nesreći koja se dogodila dok je prelazio prugu. U kolima je bila i njegova supruga koja je preživela udar voza, ali se bori za život. Najstrašnije je to što se pevač sve vreme snimao dok je vozio i pušio cigaretu, pa je kamera uhvatila i momenat kada on vidi voz koji udara u njih.

On je sa suprugom slušao glasno muziku, pevao i pušio cigaretu, a na snimku se može videti kako često gleda u kameru dok vozi. Na snimku se vidi kako on gleda da li ide voz kako bi sigurno prešao prugu, međutim nikome nije jasno kako ga nije video, što je dovelo do tragedije.

Ford Fiesta koju je pevač vozio je smrskana, a on je nažalost poginuo dok se njegova supruga bori za život.

Autor: M.K.