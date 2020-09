View this post on Instagram

Nickayla Rivera, irmã de Naya Rivera, foi alvo de críticas após a imprensa informar que Ryan Dorsey, ex de Naya e pai do filho da atriz, irá morar com a ex-cunhada para que ambos criem Josey, de 5 anos, juntos. Nickayla rebateu os comentários de que ela e Ryan poderiam começar um romance se viverem juntos. "Não estou preocupada com a aparência das coisas, porque ninguém pode ver o momento agonizante pelo qual atravessamos", escreveu nas redes sociais. Naya Rivera morreu afogada no Lago Piru, em julho, quando foi passear com Josey, que viu a mãe se afogar. Saiba mais no link dos stories! 📷: Reprodução/Instagram