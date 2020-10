VELIKI GUBITAK ZA MUZIKU: Preminuo popularni pevač, svet u suzama!

Tuga!

Američki pevač i muzički producent Džoni Neš preminuo je u 81 godini u Hjustonu, u Teksasu.

Ove tužne vešti saopštio je njegov sin Džon Neš III. On je dodao da je njegov otac preminuo prirodnom smrću u svom domu.

- Bio je predivan otac i porodičan čovek. Voleo je ljude i svet. Nedostajaće nam. Porodica je za njega bila sve - rekao je Nešov sin, prenosi agencija Rotjers.

Neš je bio najpoznatiji po rege hitu iz 1972. godine "I Can See Clearly Now" i bio je četiri sedmice na vrhu Bilbord Hot 100 liste najpopularnijih singlova.

Autor: R.L.