HOLIVUDSKI ZAVODNIK VIŠE NE IZGLEDA OVAKO: Sad šeta šesto dete i PROMENIO JE LIČNI OPIS! Ne skida osmeh s lica, ali ga ne prepoznaju! (FOTO)

View this post on Instagram

Милоты вам на утро: Молодой папа Джуд Лоу гуляет со своим новорождённым малышом по Лондону➡️➡️➡️ ⠀ Актёр недавно стал папой в шестой раз! ⠀ #джудлоу #judelaw #cinema_samara