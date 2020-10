DOBILA PRVU BITKU! Britni Spirs napokon krenulo u borbi sa rođenim ocem! Fanovi širom sveta joj šalju podršku!

Napokon!

Britni Spirs odnela je malu pobedu u borbi da se reši očevog starateljstva, ili “zatočeništva”, kako kažu njeni fanovi koji su pokrenuli "Free Britney" pokret, jer joj je sud odobrio da proširi svoj pravni tim. Naime, pop princeza koja već godinama ima problema sa psihičkom stabilnošću, naumila je da angažuje advokatsku “Loeb & Loeb” kako bi zamenila svog oca Džejmija u starateljskom delu i nezavisnoj kompaniji “Bessemer Trust” poverila svoj novac.

Tom angažmanu suprotstavio se pevačicin otac, 68-godišnji Džejmi Spirs, koji skoro 12 godina odlučuje o bogatstvu i životu svoje 38-godišnje ćerke. On tvrdi kako ogromni advokatski troškovi “tope” bogatstvo pop zvezde koje se procenjuje na 57 miliona američkih dolara i da su nepotrebni. Naime, satnica toj advokatskoj kući iznosi 945 dolara, a kako Spirs više uopšte ne nastupa, a čini se da joj to i ne pada na pamet da učini, Džejmi je naveo kako taj skupi angažman nije u interesu njegove ćerke. Međutim, sud je bio drugačijeg mišljenja, te je ovog puta stao na stranu Britni Spirs i uvažio stav njenog advokata Semjuela Ingama, kojeg joj je dodelio sud, a koji je tvrdio da je to jedini način da čuje glas njegove klijentkinje, tačnije da je se učini barem donekle ravnopravnom njenom ocu Džejmiju.

Pevačica se na donošenju sudske odluke nije pojavila. Inače s ocem nije mogla da se složi ni da li ročišta vezana uz njenu borbu da se reši očevog starateljstva budu otvoreni ili zatvoreni za javnost. Džejmi je bio protiv, no Britni je bila stava kako je u interesu javnosti, a i nje same, da taj postupak bude što transparentniji.

Džejmi je inače staratelj ćerke od 2008. da bi u septembru prošle godine zbog narušenog zdravstvenog stanja starateljstvo privremeno prepustio menadžerki Džodi Montgomeri, koja je tu dužnost obavljala do januara 2020. Britni je kroz sve ove godine nekoliko puta hospitaliziovana u psihijatrijskim ustanovama, što dobrovoljno, što prisilno.

Autor: N.V.