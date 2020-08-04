VELIKA TUGA! Poznati influenser (33) preminuo od KORONE! Opaki virus mu uništio srce! Njegova žena i troje dece NEUTEŠNI! (FOTO)

Nije izdržao.
Fitnes influenser Dmitrij Stuzhuk preminuo je od posledica opakog korona virusa.
Ukrajinac (33) je zaražen u Turskoj, odakle je prebačen u bolnicu u Ukrajini. Tamo je ostao ukupno osam dana, ali je oboljenje zatim oslabilo rad njegovog srca, nakon čega je hitno vraćen u bolnicu.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
- Njegovo srce to nije moglo izdržati. Dugo je bio u nesvesti, lekari su se borili za njegov život - rekla je njegova bivša supruga Sofija sa kojom ima troje dece.
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СЕГОДНЯ СОСТОЯЛСЯ НАШ ПЕРВЫЙ СУД❗️❗️❗️ ⠀ Установлен факта отдельного проживания. Нам не могут дать развод, так как младшенькой Оливии еще нету годика. ⠀ Никто не опоздал, спорных моментов не возникало, все четко и согласно процессу. ⠀ А после суда мы с Софи покупали деткам продукты. ⠀ Многие читатели отмечают, что между нами с Софи можно увидеть искру. Это вполне объяснимо и нормально. Несмотря на судебный процесс, мы все так же остаемся близкими друг другу людьми. Наш союз и все эти 5.5 лет были изначально по любви. Наша любовь продолжается в наших детях. Мы взрослые люди, уважаем друг друга. И, как я уже писал ранее, Соня всегда не смотря ни на что сможет на меня положиться.
Autor: M.K.