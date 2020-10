SLAVNI GLUMAC BOLUJE OD RAKA! Dobitnik Oskara otkrio da počinje borbu protiv obziljne bolesti! (FOTO)

Izvor: Beta, Foto: Foter/Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA | |

Svojevremeno je dobio nagradu za najboljeg glumca.

Džef Bridžis, glumac i dobitnik Oskara, saopštio je da boluje od limfoma, ali da mu je prognoza dobra - prenose strani mediji. Na repliku iz filma Veliki Lebovski (The Big Lebowski), on je na Tviteru napisao da počinje terapiju protiv "ozbiljne bolesti".

Bridžis, koji ima 70 godina, osvojio je Oskara za najboljeg glumca 2010. godine, za ulogu pevača alkoholičara u filmu Ludo srce.

Poznat je i po ulogama u filmovima "The Last Picture Show", "The Contender i Starman", kao i po kultnom filmu "Veliki Lebovski" iz 1998. godine, a u kojem igra besposličara iz Los Anđelesa.

Autor: Pink.rs