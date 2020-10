Izvor: Pink.rs, 24sedam.rs, Foto: Foter/France1978 on Foter.com / CC BY-SA | |

Novi dokumentarac će izazvati pravu pometnju!

Dajana Spenser svojevremeno je, između ostalog, uznemirena, predlagala suprugu da odstupi iz reda za presto u korist starijeg sina, princa Vilijama – prikazuje se u novom dokumentarcu koji dolazi na britanski Kanal 4 i koji će otkriti nove detalje iz života pokojne princeze. Osim toga, pominje se i kako je njihov brak od samog početka bio katastrofa.

Iako je od intervjua koji je pokojna princeza dala prošlo 25 godina, o njemu je sada odlučio da progovori nekadašnji urednik Dejli Telegrafa Maks Hejstings, koji je otkrio kako je neke delove odbio da objavi kako bi se izbegao kraljevski skandal. U dokumentarcu "Dajana: Istina iza intervju" otkriva se kako je Martin Bašir sa kojim je Dajana tada razgovarala i koji je mnogima zagorčao život – isti osigurao lažiranim bankovnim izvodima koje je pokazao njenom bratu.

– Dajana je u nekoliko navrata rekla mnoge stvari. Na primer, pitala me je šta znam o zaveri da je ,,uklone”. Rekao sam da to meni zvuči kao apsolutna ludost. Ali, uveren sam, ona je verovala da to postoji, a ja sam je zbog te njene ranjivosti žalio - izjavio je.

