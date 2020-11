Izvor: Avaz.ba, Foto: Tanjug AP/Victoria Jones/Pool Photo via AP | |

I PRINC VILIJAM IMAO KORONAVIRUS! Mesecima je to krio od javnosti, a sada je izneo sve detalje! (FOTO)

Rešio sve da prizna!

U aprilu je princ Čarls vodio bitku sa koronavirusom, a mlađi prestolonaslednik princ Vilijam je to krio od javnosti.

Ipak, na kraju je odlučio da nedavno prizna svetu da je i on bio zaražen koronavirusom. On je istakao i da se sada dobro oseća. Tokom borbe s koronom Vilijam je rekao da je teško disao, ali da ga to nije preterano ometalo.

Naravno, zabrinuo sam ukućane kada su saznali da sam pozitivan na koronavirus. Međutim, nisam hteo da zamaram javnost, jer je u tom trenutku bilo puno važnijih stvari koje su ih brinule - rekao je princ Vilijam.

Autor: S. K.