"POČINJE FAZA IZLEČENJA" Poznati u SAD slave Bajdenovu pobedu, evo šta pišu na mrežama (FOTO)

Džo Bajden postao je 46. predsednik SAD osvajanjem većine glasove elektorskog koledža u rodnoj Pensilvaniji. On je osvojio 273 elektroska glasa, a kako javlja agencija AP, Džo Bajden je dobio i Nevadu - to znači da Bajden ukupno ima 290 elektorskih glasova, 20 više nego što je potrebno za pobedu koju uveliko slave građani na ulicama Vašingtona.

Slavi se i na društvenim mrežama - brojni selebritiji, koji su prethodnih nedelja zdušno navijali za protivkandidata Donalda Trampa, s radošću su dočekali vest o novom predsedniku Sjedinjenih Američkih Država i tim povodom oglasili su se na društvenim mrežama.

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect.