Ipak mu je žena bila najveća ljubav.

Ime mu je bilo Farok Bulsara, a mladi Farok počeo je sebe da zove Fredi kada je pohađao internat za dečake. Službeno je promenio ime oko 1970. godine kada je formirana grupa "Queen". Za većinu svojih fanova, Fredi je bio Britanac, ali njegov identitet bio je puno složeniji. Njegovi roditelji bili su Indijci, čiji preci dolaze iz Persije, a on je rođen 5. septembra 1946. godine u Zanzibaru. Njegova porodica se preselila u Britaniju kako bi njegov otac mogao da nastavi karijeru.

On je zvanično bio najbolji pevač svih vremena, a naučnici su detaljnim istraživanjem utvrdili da su se njegove glasne žice kretale brže nego kod drugih ljudi. Bio je veoma talentovan za sport, pa je dugo igrao stoni tenis, ali ljubav prema muzici je pobedila.

Merkjuri je kasnije studirao umetnost i dizajn u Londonu gde je upoznao gitaristu Brajana Meja i bubnjara Rodžera Tejlora, koji su u to vreme bili članovi grupe Smajl. Član Smajla je 1971. postao Džon Dikon i tako je nastala grupa Kvin, koja je u istom sastavu i postojala 20 godina, a koja uz izmenjeni angažman Meja i Tejlora.

On je, osim toga što je bio glavni vokal benda svirao i klavir, sintisajzer, gitar. Komponovao je veliki broj pesama za grupu, a više od polovine pesama potpisano je njegovom rukom na prvom albumu najvećih hitova. Kvin je došao do statusa kultne grupe, a Merkjuri do statusta ikone.

Njegov ljubavni život bio je podjednako zanimljiv i intrigantan kao poslovni. Izjašnjavao se kao bis*ksualac, a mnogi su tvrdili da je isključivo gej. Tabloidi su proganjali Fredija i njegove navodne ljubavnike, a kada su neki od njih izgubili bitku sa HIV-om, Merkjuri se testirao i 1987. godine objavio da je pozitivan.

Smatra se da je Meri Ostin bila Fredijeva najveća životnu ljubav i nadahnuće za pesmu “Love of my life”. Nakon prekida dugogodišnje veze, Fredi i Meri ostali su vrlo bliski prijatelji, a ona mu je bila i najveća podrška kada se borio sa HIV-om. Fredi je veći deo svog bogatstva ostavio upravo njoj, uključujući i veličanstvenu palatu i autorsku nagradu.

Legenardni pevač preminuo je 1991. u Londonu. Kremiran je, a po njegovoj želji, urna sa njegovim pepelom predata je njegovoj bivšoj verenici Meri.

Autor: R.L.