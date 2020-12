OBAVEZE PREMA ĆERKI, NEPLAĆENI RAČUNI, DEPRESIJA... Aleksandar Radojičić hteo da odustane od glume: ''Bio sam nemoćan i nezadovoljan!''

Otkrio zahvaljujući čemu je prebrodio krizu.

Iako je trenutno angažovan na nekoliko projekata, Aleksandar Radojičić priznaje da je bilo životnih perioda u kojima ga niko nije zvao da glumi. U tim momentima se, kako otkriva, osećao bezvoljno i planirao je da digne ruke od glumačkog poziva.

- Bilo je situacija svojevremeno, kad je došlo do profesionalnog zatišja, zbog čega sam bio na prekretnici. Godinu dana me niko nije zvao da igram, što je u meni budilo osećaj nezadovoljstva, nemoći i depresije. Sa jedne strane su me čekale obaveze prema ćerki, sa druge neplaćeni računi, te sam počeo da razmišljam da gluma nije za mene i da počenem da tražim rezervno zanimanje - počeo je priču glumac.

- Nakon što sam doneo važne životne odluke, postavio ciljeve i počeo da radim na njihovom ostvarivanju, telefon je počeo da zvoni - dodao je Aleksandar, uz napomenu da mu je u teškim životnim momentima religija znatno pomogla.

- Zahvaljujući religiji sam znatno lakše uspeo da prođem kroz teške životne situacije. U njoj sam pronašao mir. Zapravo, onog momenta kad sam veru pronašao u sebi, poželeo sam da se krstim, što sam i uradio u manastiru Slanci. U pravoslavlju postoje mnoge stvari kojima bi, čak i oni koji nisu vernici, trebalo da se vode.

Autor: M.K.