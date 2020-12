ŠOKIRAĆE VAS SLIČNOST BREDA PITA I NJEGOVOG MLAĐEG BRATA! Evo čime se Daglas BAVI! (FOTO)

A da li je zgodniji?

Svima je jasno koliku pažnju godinama unazad privlači glumac Bred Pit, upravo zbog toga strani tabloidi ne prestaju da se interesuju o njegovom privatnom životu.

O Bredu se dosta zna u javnosti, ali malo ko zna da glumac ima tri godine rođenog mlađeg brata koji je po mišljenju mnogih možda i zgodniji od Breda.

Iako Daglas neverovatno podseća na svog starijeg brata, on se ipak odlučio na nešto drugačiji put od Breda. Nakon završetka srednje škole u Springfildu i državnog univerziteta u Misuriju, osnovao je kompjutersku agenciju koja je godinama uspešno posluje.

On se bavi prodajom nekretnina, investiranjem i humanitarnim radom. On je i UNICEF-ov ambasador dobre volje kao i osnivač humanitarne organizacije Care to learn, koja pomaže deci. Njegova poslovna karijera počinje osnivanjem kompjuterske agencije.

Za razliku od starijeg brata koji je poznat i po svom burnom ljubavnom životu, Dag je već trideset godina u srećnom braku i ima troje dece. Dag je prikupio 750.000 dolara za projekte čiste vode u Tanzaniji, osnovao je i fondaciju "Care To Learn" koja brine o siromašnoj deci.

Inicijalna kapisla za osnivanje ove fondacije bila je priča o dečaku kog su deca u školi ismevala jer je nosio mamine pantalone zato što nije imao novca za svoje. Karijeru je započeo u jednoj kompjuterskoj kompaniji, čime se i danas bavi. Američki mediji pišu da je jako uspešan i da zarađuje neprimetno manje od brata, pa se tako procenjuje da Dagovo bogatstvo vredi 240 miliona dolara, dok je bredovo 300 miliona dolara.

Braća Pit odrasla su u Misuriju, u gradiću Sent Luis. Pored njih dvoje, porodica Pit, Džejn Eta i Vilijam Elvin, imaju i ćerku - Džuli Nil, koja se takođe bavi humanitarnim radom.

Autor: M.M.