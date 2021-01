MEGAN MARKL POSTAJE SPISATELJICA: Evo kakve knjige će pisati, o ovome bruji ceo svet!

Ostvariće svoj davni san!

Otkad su se preselili u Ameriku, princ Hari i Megan Markl pokrenuli su niz projekata i inicijativa, a sada je otkriveno da će glumica ostvariti i svoj davni san i okušati se u pisanju.

Megan je preduzela potrebne mere koje će joj pružiti pravnu zaštitu i omogućiti da piše i objavljuje vlastite romane pod okriljem firme koju je pokrenula s princom Harijem. Britanski mediji odmah su to povezali s knjigama za decu “Budgie The Little Helicopter”, koju je izdala Fergi ili “The Old Man Of Lochnagar” princa Čarlsa.

Jedna od stavki koje želi da osigura u američkom Uredu za patente i zaštitu jeste pravo na pisanje “knjiga fikcije i nefikcije o različitim temama”, kao i izdavanje “lajf-stajl časopisa i periodičnih novina”.

Izvor britanskih medija kaže da Megan već ima određenog iskustva kao spisateljica, a vodila je i uspešan blog “The Tig”, pre nego je upoznala Harija. U njemu je pokrivala teme o zdravlju, putovanju, hrani i modi.

- Fikcija je nešto u čemu se oduvek htela okušati, a može biti sigurna da šta god da napiše dobro će se prodati, bez obzira na kvalitet - kaže izvor za britanske medije i dodaje:

- Bilo da se radi o dečjoj ili literaturi za odrasle, to bi bio moćan način da pronesu poruku svog brenda.

