Bio je na korak do smrti, a onda je dobio misterioznu poruku! Čuveni glumac slavi 45 godina kako je trezan!

Veliki jubilej.

Čuveni glumac Entoni Hopkins, najpoznatiji po ulozi Hanibala Lektora iz legendarne trilogije, slavi veliki jubilej.

Naime, on već 45 godina nije popio ni kap alkohola, što je za njega neverovatan uspeh, s ozbirom na to da je ranije bio na korak do smrti upravo zbog alkohola.

Pre 45 godina doživeo sam poziv za uzbunu. Išao sam ka katastrofi, napio sam se do smrti. Ne propovedam, ali dobio sam poruku, malu misao koja mi je rekla ''želiš li da živiš ili da umreš?''. Tada sam rekao sebi da želim da živim i odjednom sam doživeo olakšanje i moj život je od tada postao neverovatan. Sve u svemu, kažem, ostanite odlučni. Danas je sutrašnje vreme zbog kojeg ste se juče toliko brinuli. Mladi, ne odustajte. Samo nastavite. Nastavite da se borite. Budite hrabri. Moćne snage će vam priskočiti u pomoć. To me je održalo kroz život - poručio je čuveni glumac putem svog Tviter profila.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 29. децембар 2020.

