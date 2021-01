KARDAŠIJANKE ŠIROKE RUKE! ISKEŠIRALE 300.000 DOLARA, zaposlenima poklonile OVO: Završeno snimanje rijalitija, Kim jecala na sav glas!

Smejali se i plakali od sreće!

Nedavno je snimljena poslednja epizoda rijaliti šoua koji je proslavio Kardašijanke, "Keeping Up with the Kardashians".

"TMZ" piše kako su sestre Kim, Kloi, Kortni i njihova majka Kris Džener svakom od 30-ak zaposlenih poklonile jedan skupocetni sat švajcarske marke, za šta su iskeširale 300.000 dolara.

Ekipa sa seta priznala je kako su toliko godina ostali u šou, jer je bilo zabavno raditi sa Kardašijankama. Kada su videli satove, odmah su krenuli u isto vreme da se smeju i plaču od sreće.

Kim je nedavno na Instagramu objavila snimak s poslednjeg snimanja, te je pokazala kako se oprostila od ekipe.

- Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam - napisala je u opisu fotografije.

Autor: M.K.