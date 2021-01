Ovo su moja pluća, a desno je snimak osobe koja je preminula: Slavna glumica pokazala kako izgledaju njeni organi nakon korone!

Slavna glumica Alisa Milano, koja se proslavila ulogom u kultnoj seriji "Čari" preležala je koronavirus. Ona se dugo borila sa ovom opakom zarazom, a posledice koje su ostale biće dugotrajne.

Ona je sada na svom Tviter profilu objavila fotografije na kojima se vidi kako izgledaju srce i pluća kod osoba pre i posle korone.

The left is a picture of a normal, healthy, heart. The right is picture is what happens to the blood vessels from #COVIDー19 . In simple terms, the splintering of the blood vessels in the right picture is what makes oxygenation so difficult. Ok...read on for pictures of lungs. pic.twitter.com/bC3fPeEj72

The photo on the left are healthy lungs. You can see all the colorful blood vessels. The center pic is actually *my* lungs. As a long hauler, I have less blood vessels than pre-covid. We don’t know if they will come back. The right are lungs of someone who passed away from covid. pic.twitter.com/z9Mc0rR1fP